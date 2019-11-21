Ультрас Динамо нарисовали баннер в поддержку пятнистых сов / AFP

Ультрас киевского Динамо нарисовали огромный баннер в поддержку пятнистых сов, коих в мире осталось всего 18.

Ранее фанаты заявили, что их выкрики во время матча 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо не были в адрес темнокожих игроков "горняков", а в поддержку этого вымирающего вида.

Напомним, КДК УАФ сурово наказал Динамо: клуб получил матч без болельщиков, еще одну игру без зрителей условно, а также штраф в размере 500 тысяч гривен. Сам Тайсон дисквалифицирован на 1 матч за средний палец в адрес болельщиков киевлян, а Шахтер заплатит штраф 20 тысяч гривен за то, что диктор объявлял на русском языке.