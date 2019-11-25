Экс-звезда Шахтера заинтересовал Барселону и Реал

Виллиан заинтересовал Барселону и Реал / ФК Челси

Вингер Челси Виллиан заинтересовал Барселону и Реал. "Блаугранас" уже ранее претендовали на бразильца.

Однако, по информации Sky Sports, Реал готов составить конкуренцию самому принципиальному сопернику за бывшую звезду Шахтера.

Летом у Виллиана заканчивается контракт, и Барселона рассчитывает подписать его в качестве свободного агента. Сам футболист не желает оставаться на Стэмфорд Бридж.

В сезоне 2019/20 бразилец сыграл в 16 матчах за Челси, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. В следующем туре АПЛ Челси будет дома принимать Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо возглавил Тоттенхэм и уже успел одержать первую победу, одолев Вест Хэм.