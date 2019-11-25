  1. Главная
  3. Спорт

Экс-звезда Шахтера заинтересовал Барселону и Реал

25 ноября 2019, 13:09

Вингер Челси Виллиан может продолжить карьеру в Барселоне или Реале.

Виллиан
Виллиан заинтересовал Барселону и Реал / ФК Челси

Вингер Челси Виллиан заинтересовал Барселону и Реал. "Блаугранас" уже ранее претендовали на бразильца.

Однако, по информации Sky Sports, Реал готов составить конкуренцию самому принципиальному сопернику за бывшую звезду Шахтера.

Летом у Виллиана заканчивается контракт, и Барселона рассчитывает подписать его в качестве свободного агента. Сам футболист не желает оставаться на Стэмфорд Бридж.

В сезоне 2019/20 бразилец сыграл в 16 матчах за Челси, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. В следующем туре АПЛ Челси будет дома принимать Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко.

Напомним, ранее Жозе Моуриньо возглавил Тоттенхэм и уже успел одержать первую победу, одолев Вест Хэм.

Барселона Шахтер Реал Мадрид Челси трансферы Виллиан
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-звезда Шахтера заинтересовал Барселону и Реал». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:09
Экс-звезда Шахтера заинтересовал Барселону и Реал
13:09
Социологи рассказали, сколько украинцев хотят встречи Зеленского с Путиным по Донбассу
12:57
"Стерва", "тупая уборщица": просто "дура" из Польши попала в ксенофобский скандал из-за украинки Видео
12:51
Без стыда: Седакова вышла в люди с женатым любовником
12:49
"Испытываем радость, мы на передовой Русского мира": Пушилин знатно ползал на брюхе перед "Хирургом" Путина Видео
12:38
Уайлдер назвал себя "самым разрушительным нокаутером"
12:31
"Дезинформация - госизмена": глава Минкульта погрозил украинским журналистам
12:24
Повыбивало окна в домах: в Харькове взлетел на воздух автомобиль Фото Видео
12:22
"Фанат мог выиграть 74 тысячи евро, но нам поставили пенальти": тренер Зари рассказал курьезную историю из Германии Видео
12:20
Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре"
12:10
Волочкова в трусах показала свою травму, полученную в купели
12:04
Опрос показал, сколько украинцев сожалеют о своем выборе на президентских выборах
12:01
Названа неожиданная причина смерти Гундаревой, Гурченко и Началовой
11:40
Порошенко рассказал, о чем говорил на встречах с адвокатом Трампа
11:37
Милевский стал чемпионом Беларуси и пустил слезу Видео
11:36
"Гордится Пашинским": Черновол с наградным автоматом напугала депутата Видео
11:25
Стало известно, сколько россияне выдали украинцам паспортов в 2019-м
11:17
В России полуголого школьника педагог заставила чистить крышу от снега Видео
11:03
Начинаются свастики: в Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему
10:56
Циклон прекратит "морозную диктатуру": синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды Видео
10:54
Переломы ребер, ушиб легких, без сознания: новые подробности состояния Кулебы и его сына после ДТП Фото Видео
10:37
Стало известно, кому и за сколько продали Vodafone Украина
10:30
В воде оказались 14 тысяч овец: в Черном море перевернулось крупное судно
10:27
Впервые за 40 лет: Азовское море превратилось в пустыню Видео
10:25
Авария Кулебы: все, что нужно знать мнение
10:12
Почему о прощении жителей Донбасса говорить еще рано мнение
10:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: обзор 8 серии онлайн Видео
09:54
Пассажиры идут пешком: в Киеве - серьезное ЧП с троллейбусами Видео
09:52
Посол Германии рассказала, как будет запускаться "формула Штайнмайера"
09:30
Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия: дата выхода и промо Видео
09:27
"Так сурово еще никто не троллил": Сеть взорвало курьезное фото Путина и Медведева
09:17
Импичмент Трампа: партнер Джулиани отдал конгрессменам записи об Украине
09:02
"Только граница Украины и Китая нам поможет": Климкин заявил о планах Кремля расширить аннексию
08:53
Гороскоп на 25 ноября 2019: кому светят признания, а кого могут кинуть
08:42
Как Украине подготовиться к мировому кризису мнение
08:33
Тука объяснил, что мешает Западу уничтожить Россию Видео
08:06
Глава Минкульта рассказал о функциях омбудсмена по вопросам информации
07:33
Украинский "Штирлиц" рассказал о планах Кремля захватить еще две области Украины Видео
07:03
Боевики на Донбассе устроили подлый обстрел: выгорели 6 жилых домов Видео
06:58
Зеленского ведут на убой мнение
06:32
Политолог озвучил сценарии возвращения Крыма и Донбасса Украине
06:01
Венец безбрачия – чушь собачья: ведьма Сибири раскрыла правду
05:45
Блеск успеха: астролог рассказала, кого ждет рог изобилия в ноябре
05:22
Новогодний маникюр 2020 – самый красивый французский маникюр на Новый год - фото Фото
04:43
"Минские соглашения невыполнимы": перемирия на Донбассе не будет – журналист
04:06
Диетолог опровергла миф о бананах и винограде
03:28
Дешевле 24 гривен: эксперт назвал условие для падения курса доллара
02:50
Названы 12 популярных продуктов, которые реально лечат болезни
02:02
"Осложнили жизнь Газпрому": эксперт рассказал о последствиях исков Нафтогаза
01:13
По 6 гривен с каждого украинца: впервые за 20 лет ученым купят ледокол
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять