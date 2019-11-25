Роман Абрамович не собирается продавать Челси / Facebook

Роман Абрамович не собирается продавать Челси вопреки информации СМИ.

Об этом заявил президент клуба Брюс Бак.

"Насколько я знаю, Абрамович абсолютно не заинтересован в продаже Челси. Наоборот. Я никогда не слышал от господина Абрамовича ни слова в плане", - цитирует Бака The Guardian.

Также президент добавил, что находились потенциальные покупатели, которые хотели приобрести клуб по заниженной цене.

"Есть люди, которые из-за политической ситуации думают, что могут купить Челси по выгодной цене. Мы получаем запросы, и нам действительно нечего сказать этим людям", - сообщил функционер.

Роман Абрамович владеет Челси с 2003 года. За это время команда 5 раз становилась чемпионом Англии, столько же выиграла Кубок Англии, 3 раза взяла Кубок лиги, дважды - Суперкубок Англии, дважды - Лигу Европы и один раз стала победителем Лиги чемпионов.

Напомним, Реал и Барселона нацелились на вингера "синих" Виллиана.