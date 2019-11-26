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"Я был одержим Шевченко": экс-игрок Челси выразил восхищение украинцем

26 ноября 2019, 17:05

Бывший защитник Челси Бранислав Иванович вспомнил первую встречу с нападающим Андреем Шевченко.

Андрей Шевченко и Бранислав Иванович
Бранислав Иванович выразил восхищение Андреем Шевченко / Evening Standard

Бранислав Иванович в интервью The Athletic вспомнил, как Андрей Шевченко вызвал у него восхищение, когда серб перешел в Челси, и заявил, что украинец был его кумиром.

"Когда я был молодым, я был частью поколения Шевченко. Он был одним из моих кумиров, одним из любимых игроков. Когда я перешёл в Челси, встретился с ним и увидел, какой он хороший человек, я был просто одержим им. Из-за языка мы были всегда рядом. Я учился у него на каждой тренировке и за пределами поля", - сказал Иванович.

Также серб вспомнил о том, что Шевченко уже не мог играть на том уровне, который демонстрировал в Милане.

"Когда я приехал в Англию, он не мог уже играть на том уровне и был в конце своей карьеры. Но я был так счастлив получить возможность стать его другом", - добавил защитник.

Бранислав Иванович выступал за Челси с 2008 по 2017 годы, после чего перешел в Зенит. Напомним, сборная России рискует потерять место на Евро-2020 и чемпионате мира-2022.

Андрей Шевченко Челси Бранислав Иванович
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