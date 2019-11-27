"Я не нужен сборной Украины": Ракицкий сделал резкое заявление

Ярослав Ракицкий считает, что не нужен сборной Украины / ФК Зенит

Ярослав Ракицкий заявил, что сборная Украины может обойтись и без него. Также защитник рассказал, как на родине отреагировали на его переход в Зенит.

"Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие – "понимаем твой выбор". Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним", - цитирует Ракицкого Фонтанка.

Зимой 2019 года футболист совершил скандальный трансфер в Зенит, тем самым закрыв себе двери в сборную Украины. Донецкий Шахтер получил за игрока 10 млн евро. В Санкт-Петербурге Ракицкий выиграл чемпионат России, сейчас команда ведет борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня, 17 ноября, команда дома примет Лион. Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, представитель WADA сообщил, что сборная России сможет сыграть на Евро-2020, а Санкт-Петербург - принимать матчи турнира.