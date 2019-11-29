Двое игроков Динамо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы

Виктор Цыганков и Беньямин Вербич оказались в символической сборной 5 тура группового этапа Лиги Европы.
Футболисты Динамо Виктор Цыганков и Беньямин Вербич попали в символическую команду недели в Лиге Европы.
Официальный Твиттер турнира опубликовал команду недели. Напомним, оба игрока киевлян отличились в матче 5 тура группового этапа против Мальме, однако это не помогло "бело-синим" уйти от драматического поражения на последних секундах встречи. Матч Мальме - Динамо закончился со счетом 4:3.
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В 6 туре Динамо дома принимает Мальме и все равно имеет довольно высокие шансы на выход в 1/16 финала турнира. Последний раз команда не выходила в плей-офф ЛЕ в сезоне 2011/12, пропустив вперед Сток Сити и Бешикташ.
Также вчера болельщики Мальме прощались со своей легендой Маркусом Розенбергом, который в своем последнем домашнем матче за эту команду оформил дубль в ворота Георгия Бущана.
? This week's top performers ? — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 29, 2019
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