Пятов стал лучшим голкипером Украины 2019 года / УНИАН

Андрей Пятов признан лучшим голкипером Украины 2019 года на церемонии "Футбольные звезды Украины".

В этом году опытный страж ворот Шахтера стал чемпионом и обладателем Кубка Украины. Но самое главное - он стал одним из главных героев отборочного цикла Евро-2020, пропустив 4 гола в 8 матчах. Пятов попал в символмческую сборную квалификации по версии УЕФА.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Нидерландов и Австрии, а также против Румынии или победителя пути D Лиги наций.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо в полном составе пропустило церемонию "Футбольные звезды Украины".