Украина подпустила Турцию в рейтинге УЕФА / ФК Динамо

Турция приблизилась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА, Украина набрала 0,2 балла за предыдущий тур еврокубков (Динамо сыграло вничью с Лугано, Шахтер и Александрия проиграли Аталанте и Генту соответственно). Сейчас в активе ассоциации 33,500 баллов, и она остается на 10-й строчке в общем рейтинге.

Турция стала ближе благодаря победе Истанбул Башакшехир над Боруссией М. В то же время Галатасарай разгромно проиграл ПСЖ (0:5), Бешикташ был разбит Вулверхэмптоном (0:4), Трабзонспор уступил Базелю (0:2). В евровесну попал лишь Истанбул (Лига Европы).

Нидерланды имеют в активе 35,150 баллов. Аякс дома проиграл Валенсии (0:1) и вылетел в Лигу Европы, АЗ был уничтожен Манчестер Юнайтед (0:4), ПСВ сыграл вничью с Русенборгом (1:1), а Фейенорд уступил Порту (2:3). Борьбу в Лиге Европы продолжают Аякс и АЗ.

Напомним, 10-я ассоциация рейтинга УЕФА получает две путевки в Лигу чемпионов (одна прямая в групповой этап, вторая - со второго квалификационного раунда), одного представителя в Лигу Европы и два - в Лигу конференций.