Лестер - Ливерпуль: где смотреть матч лидеров АПЛ

Лестер - Ливерпуль: где смотреть / NBC Sports

26 декабря является Днем подарков в Великобритании. Для футбольных болельщиков главным подарком будет матч лидеров турнирной таблицы АПЛ Лестер - Ливерпуль.

Мерсисайдцы уверенно оторвались от преследователей и также недавно выиграли Клубный чемпионат мира. "Лисы" решили повторить свой успех в сезоне 2015/16 и вырвались на вторую позицию, опережая даже Манчестер Сити.

В матче первого круга между этими командами "красные" одержали драматическую победу со счетом 2:1 благодаря пенальти на последних секундах, который реализовал Джеймс Милнер.

Лестер - Ливерпуль: где смотреть

Матч Лестер - Ливерпуль состоится в 22:00 по киевскому времени. Его покажет в прямой трансляции телеканал Setanta Sports.

В России будет онлайн-трансляция на стримминговом сервисе Okko Sport.

Также можно посмотреть онлайн на сайте livetv.sx.

Ливерпуль после 18 туров набрал 49 очков и имеет поединок в запасе, в активе Лестера 39 пунктов.