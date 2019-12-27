Партнер Ярмоленко в костюме снеговика разнес сарай для мусора на Lamborghini

Майкл Антонио разбил свой Lamborghini об сарай с мусором / Sky Sports

Майкл Антонио разнес чужой сарай для мусора и разбил свой Lamborghini, одевшись при этом в костюм снеговика.

Вест Хэм расследования не проводил. Сам футболист не пострадал и через несколько часов отыграл все 90 минут в матче против Кристал Пэлас (1:2). В этом поединке Джордан Айю отличился роскошным голом в ворота "молотобойцев".

Вест Хэм сейчас находится прямо перед зоной вылета, набрав 19 очков. У 18-й Астон Виллы лишь на 1 пункт меньше.

Ранее сообщалось, что лондонцы хотят продать своего вингера Андрея Ярмоленко за 18 млн фунтов, так как украинец показывает нестабильную игру. Ярмоленко перебрался в Лондон из дортмундской Боруссии летом 2018 года за 20 млн евро.

Напомним, Майкл Антонио рассказал о том, как он боролся бы с расизмом.