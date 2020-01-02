"Уехал, не заплатив за номер": звезда Аякса жестко подколол знакомых девушек

Давид Нерес жестко отомстил давним подругам / ФК Аякс

Давид Нерес рассказал, как над ним в юности смеялись две знакомых девушки, и он им за это жестко отомстил.

"Когда я был подростком, надо мной постоянно смеялись две знакомые девушки. Спустя пять лет, когда я вернулся в родной город, мы вместе отправились в пятизвездочную гостиницу. Мы зашли в номер, после чего я сказал им, что мне нужно пойти в туалет. Но вместо этого я схватил ключи от машины и поехал домой, не заплатив за номер", - цитирует Нереса AjaxShowtime.com.

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С 2017 года бразилец защищает цвета амстердамского Аякса, с которым в сезоне 2018/19 сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Также с амстердамцами форвард выиграл чемпионат Нидерландов.

В нынешней кампании Аякс не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, уступив Валенсии и Челси. В 1/16 финала Лиги Европы "годензонен" встретятся с Хетафе.