Бывший футболист-гей прокомментировал свой каминг-аут

Томас Хитцльшпергер вспомнил свой каминг-аут в 2013 году / Baumann

Томас Хитцльшпергер не жалеет, что сделал каминг-аут в 2013 году.

"Сегодня ровно шесть лет назад я сделал каминг-аут. Меня многие отговаривали, но я рад, что перестал спрашивать, и сделал то, что считал правильным. Убедился вот в чем: чтобы быть кем-то, необязательно быть похожим на кого-то", - написал Хитцльшпергер в своем Twitter.

Во время футбольной карьеры играл в качестве полузащитника. Он выступал за такие клубы, как Астон Вилла, Честерфилд, Штутгарт, Лацио, Вест Хэм, Вольфсбург и Эвертон. Завершил карьеру после завершения сезона 2012/13. В начале 2013 года признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Сейчас является спортивным директором Штутгарта.

Ранее представительница эскорт-услуг рассказала, как футболист снимал ее, потому что боялся признаться своей девушке в любви к фут-фетишу.

Напомним, бывший нападающий Челси мастурбировал на глазах у 16-летней девочки и ее мамы, за что предстал перед судом.