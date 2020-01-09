"Ох*ел, пи*арас": экс-игрок сборной Украины устроил драку на площадке

Тарас Михалик / ФК Локомотив Москва

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик, защищающий цвета луцкой Волыни, устроил драку во время футзального Рождественского турнира в Луцке.

Конфликт между игроками команд-соперниц произошел на спортивной площадке после того, как футболисты обменялись рядом жестких подкатов.

При этом один из одноклубников Михалика оказался на паркете после откровенной грубости соперника.

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины решил разобраться с обидчиком по мужски. В итоге в драку пришлось приостанавливать игрокам обеих команд вместе с тренерами.

Арбитр оценил поведение Михалика, показав ему красную карточку. При этом горячий футболист устроил еще и матерную перепалку с судьей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Туреции тренер отлупил футболистов и пригрозил убийством.