Экс-вратарь Ливерпуля снова пропустил позорный гол

Антигерой финала Лиги чемпионов-2017/18 Лорис Кариус снова выставил себя посмешищем.
Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который на правах аренды выступает за Бешикташ, снова допустил курьезный ляп.
"Орлы" играли товарищеский матч против представителя Первой лиги Алтынорду. Футболист соперника Метехан Мамароглу простреливал в штрафную площадь. Кариус должен был поймать, казалось бы, легкий мяч, но вместо этого немец выпустил его в свои ворота.
Напомним, Лорис Кариус стал антигероем киевского финала Лиги чемпионов сезона 2017/28, когда пропустил два курьезных гола от форвардов Реала Карима Бензема и Гарета Бейла, и в итоге трофей уехал в Мадрид.
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С лета 2018 года выступает на правах аренды за Бешикташ. С "орлами" пока что не выиграл ни одного трофея. Сейчас команда идет на 5 строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
Berk Balaban > Loris Karius pic.twitter.com/22GoYEUeKU— EL Tigre Falcao (@SueltanELTigree) January 10, 2020