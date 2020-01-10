Экс-вратарь Ливерпуля снова пропустил позорный гол

Кариус снова пропкстил позорный гол / Reuters

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который на правах аренды выступает за Бешикташ, снова допустил курьезный ляп.

"Орлы" играли товарищеский матч против представителя Первой лиги Алтынорду. Футболист соперника Метехан Мамароглу простреливал в штрафную площадь. Кариус должен был поймать, казалось бы, легкий мяч, но вместо этого немец выпустил его в свои ворота.

Напомним, Лорис Кариус стал антигероем киевского финала Лиги чемпионов сезона 2017/28, когда пропустил два курьезных гола от форвардов Реала Карима Бензема и Гарета Бейла, и в итоге трофей уехал в Мадрид.

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С лета 2018 года выступает на правах аренды за Бешикташ. С "орлами" пока что не выиграл ни одного трофея. Сейчас команда идет на 5 строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги.