Заря подпишет племянника известного украинского телеведущего

Андреас Цыганикс может перейти в Зарю / Открытые источники

Племянник ведущего программы Профутбол Игоря Цыганыка Андреас Цыганикс может в января стать футболистом луганской Зари, сообщает FootballHub.

Ранее генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов анонсировал трансферы трех футболистов, среди которых латыш, являющийся воспитанником немецкого клуба. Цыганикс рос в академии Сконто, однако несколько лет провел в системе леверкузенского Байера.

Кроме латыша Заря хочет подписать футболистов из Бразилии и Камеруна. По словам Рафаилова, камерунец должен был перейти еще летом, однако тогда стороны не смогли договориться.

В свою очередь, команду, скорее всего, покинут Тимофей Сухарь, Дмитрий Литвин, Егор Шалфеев, Владислав Емец, Матеус и Урата.

Заря завершила первую часть сезона на 3 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.