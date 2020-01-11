Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ

Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть / Reuters

Матч Тоттенхэм - Ливерпуль станет центральным в 22 туре АПЛ. В первом круге мерсисайдццы одержали минимальную победу со счетом 2:1. С момента того поединка "шпоры" успели сменить главного тренера. Теперь команду возглавляет Жозе Моуриньо.

Ливерпуль хочет сделать еще один шаг к первому за 30 лет чемпионству, у Тоттенхэма же своя задача - держаться вплотную к топ-4.

Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть, дата и время матча

Поединок Тоттенхэм - Ливерпуль состоится сегодня, 11 января, в 19:30 по киевскому времени. В Украине будет прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В России игру в онлайн-трансляции покажет стримминговый сервис Оkko Sport.

После 21 тура Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. При этом у мерсисайдцев есть матч в запасе. Тоттенхэм после победы Шеффилд Юнайтед над Вест Хэмом идет на 7 строчке с 30 очками.