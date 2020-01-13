Во Франции тренер клуба Лиги 1 подрался со спортивным директором

Паулу Соуза подрался со спортивным директором / ФК Бордо

Паулу Соуза не нашел общий язык со спортивным директором Бордо и решил выяснить с ним отношения кулаками, сообщает Girondinfos.

Инцидент произошел 11 января после поражения жирондинцев от Лиона (1:2) в матче 20 тура Лиги 1. Тренер обвиняет спортивного директора в том, что тот не выполняет обещаний касательно трансферов. Функционер не согласился с наставником, и они сошлись в кулачном бою.

Бордо после 20 туров занимает 13 строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 26 очков. До зоны Лиги чемпионов команде не хватает 7 пунктов. Лидирует ПСЖ, в активе которого 46 очков и матч в запасе против Монако.

Напомним, в СМИ появилась информация, что киевское Динамо хочет подписать нападающего Лилля Виктора Осимхена, трансфер которого оценивается в 30 миллионов евро.