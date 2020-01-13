Экс-звезда Ливерпуля вернулся в чемпионат Англии

Астон Вилла официально арендовала вратаря Милана Пепе Рейну.
Астон Вилла на своем официальном сайте объявила об аренде голкипера Пепе Рейны до конца сезона 2019/20.
Права на испанца принадлежат Милану. На Сан-Сиро вратарь был дублером своего молодого коллеги Джанлуиджи Доннаруммы, который также является основным и в сборной Италии.
Рейна не чужой для английских фанатов. С 2005 по 2013 годы он защищал цвета Ливерпуля, с которым выиграл Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. Кроме этого, вместе с ним мерсисайдцы выходили в финал Лиги чемпионов сезона 2006/07, где уступили Милану со счетом 1:2.
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Позже Рейна выступал за Баварию и Наполи, а уже оттуда перебрался в Милан.
"Россонери" на место испанца арендовали у Борнмута боснийского стража ворот Асмира Беговича. До этого футболист также на правах аренды играл за азербайджанский Карабах.