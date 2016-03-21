Эпидемия травм: Фоменко дополнительно вызвал в сборную защитников из Греции и Польши

Вместо травмированных игроков главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко вызвал в национальную сборную защитников-"легионеров" Евгения Селина из греческого "Платаниаса" и Артема Путивцева из польской "Термалики".

Об этом Фоменко рассказал на пресс-конференции, сообщает пресс-служба ФФУ.

"За весь период моей работы в сборной такого большого количества травмированных не было. У Хачериди ангина, он сидит на уколах. Травмированы Рыбалка, Коноплянка, Ракицкий. Дополнительно мы посмотрим Селина и Путивцева, которых сейчас вызвали.

Путивцев может сыграть и крайнего, и центрального защитника. А у нас на сегодняшний день есть проблемы с центром обороны. Люди, с которыми мы общались, неплохо отзываются об уровне игры Путивцева", — отметил Фоменко.

Напомним, ранее сообщалось, что Фоменко не вызвал в сборную футболистов, выступающих в России.

Фото: ФФУ.