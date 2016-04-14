Лига Европы: "Шахтер" разгромно победил "Брагу" и вышел в полуфинал, видео голов

В четверг, 14 апреля, во Львове состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Брагой".

Подопечные Мирчи Луческу одержали разгромную победу со счетом 4:0.

На 25-й минуте капитан "горняков" Дарио Срна реализовал пенальти, заработанный Виктором Коваленко.

На 43-й минует Срна исполнил подачу с правого фланга атаки во вратарскую, где мяч рикошетом от Рикардо Феррейры залетел в сетку ворот.

Во втором тайме, на 50-й минуте, счет стал разгромным. Марлос отпасовал на правом краю чужой штрафной на Срна, а тот здорово прострелил в центр штрафной соперника, откуда Коваленко ударом в касание пробил Матеуса.

А на 74-й минуте "Шахтер" установил окончательный итог поединка. Марлос отпасовал на правом краю чужой штрафной на Тайсона, а тот здорово прострелил во вратарскую, где Рикардо Феррейра снова отправил мяч в сетку собственных ворот.

"Шахтер" — "Брага" 4:0

Голы: Срна, 25 (с пенальти), Р. Феррейра, 43 (в свои ворота), 74 (в свои ворота), Коваленко, 50

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ордец, Исмаили — Малышев, Степаненко — Марлос (Эдуардо, 77), Коваленко (Бернард, 86), Тайсон (Дентиньо, 78) — Феррейра

"Брага": Матеус — Гояно, Феррейра, Боли (Пинту, 78), Джаван — Жозуэ, Луис (Мауро, 78), Вукчевич, Силва — Хассан, Эдуарду (Стоилькович, 57)

Предупреждения: Боли, Матеус, Луис

Напомним, что первый матч этих команд в Португалии завершился победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 2:1.

Видео: FootGoalHD (Back up).