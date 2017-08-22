Экс-нападающий "Днепра" стал игроком итальянского "Милана"

Нападающий сборной Хорватии и экс-игрок "Днепра" Никола Калинич перешел в состав итальянского "Милана".

"Милан" провел презентацию Калинича, сообщает football.ua.

Официальный сайт клуба сообщает, что 29-летний хорват был взят в годичную аренду за 5 млн долларов, при этом по окончании сезона 2017-2018 "россо-нери" будут обязаны выкупить Калинича за 20 млн евро.

В прошлом сезоне 29-летний Калинич забил 15 голов в 32 матчах Серии А.

Напомним, ранее сообщалось, что Калинич мог продолжить карьеру в Китае.

Фото: @acmilan.

Видео: @ACMilan.