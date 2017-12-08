"Заря" проиграла "Атлетику" и вылетела из Лиги Европы: видео голов

Матч начался спокойно - команды первые несколько минут по очереди перекатывали мяч в центре поля. Уже на 29-й минуте Вильямс отправил мяч в сетку "Зари" после скидки Адуриса, но судейская бригада зафиксировала офсайд. Затем, на 30-й минуте, Гарсия пробил боковыми ножницами с линии штрафной после передачи Лекуэ - мяч пролетел в метре над перекладиной ворот луганчан. Счет до перерыва так и не изменился.

Во втором тайме "Атлетик" начал сильно давить на хозяев, а "Заря" успешно отбивалась. Однако на 65-й минуте Гарсия выиграл "воздух" подачи от угла поля и ударил, но каркас ворот спас луганчан. Но на 70-й минуте Сусаете удалась классная подача со штрафного, а Адурис ударом головой переправил мяч в ворота. На 86-й минуте все прошло практически аналогично, за тем лишь исключением, что верховую подачу Гарсия обработал ногами и отправил мяч в сетку.

0:2 - и "Заря" покидает нынешний розыгрыш Лиги Европы.