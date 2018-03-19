В Сети селфи Роналду за час собрало более полутора миллиона лайков

Известный футболист — португалец, игрок испанского "Реала" Криштиану Роналду — выложил в Сеть черно-белое селфи.

Фото игрок опубликовал на своей странице в Instagram, за час оно собрало более 1 миллиона 800 тысяч лайков.

"Не пытайтесь стереть красивый момент… Жизнь хороша. Благословенный", — подписал снимок спортсмен.

Напомним, в начале марта Криштиану Роналду разместил в соцсети забавное фото своего сына — Криштиану-младшего, оно собрало миллионы лайков. Посмотреть снимок можно здесь.