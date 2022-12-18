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Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мира

18 декабря 2022, 19:56
В тяжелейшем матче сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти. И аргентинцы стали чемпионами мира.
Аргентина, Франция
Лионель Месси и Киллиан Мбаппе / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Аргентина с самого начала матча рванулась в подход за очередным титулом. Еще на 5-й минуте Алексис Мак Аллистер мощно выстрелили издалека с левого фланга - но мяч пошел в руки Льорису.

На 16-й минуте Ди Мария запустил мяч на трибуны из центра штрафной после паса Де Пауля.

В в ответ Оливье Жиру головой завершил подачу со штрафного на левом фланге на дальней стойке, но не не попал в ворота.

А потом Дембеле сбил ДИ Марию на правом фланге штрафной. Судья был суров - пенальти. Месси был точен и безжалостен. 23-я минута - 1:0.

Аргентина понеслась в атаки еще сильнее. На 36-й Месси отыграл на правый фланг на Мак Аллистера. Тот быстро покатил на противоположную сторону штрафной. И Ди Мария точно пробил в пустой угол. Первый тайм так и закончился.

На 48-й минуте Де пауль в падении замыкал перевод с левого фланга штрафной от Ди Марии. Но пробил прямо в Льориса.

Но французам все же удалось под конец матча отыграться.

Отаменди жестко придержал Муани у правого угла штрафной. Судья назначил пенальти, который на 81-й минуте реализовал Мбаппе - 2:1. А уже на 82-й минуте он же ударом в падении с левого фланга штрафной пробил в дальний угол - 2:2. Матч по итогу перешел в дополнительное время.

Первый овертайм обошелся без голов. А вот во втором, на 109-й минуте. Лаутаро с острого угла не пробил голкипера Льориса. Но Месси был точен на добивании - 3:2.

Но это было еще не все. Удар Мбаппе с левого фланга штрафной блокировал рукой Монтьель. Пенальти. И Мбаппе снова был точен - 3:3.

В серии пенальти у французов не забили Коман и Чуамени. Но по итогу Аргентина выиграла серию - 4:2.

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