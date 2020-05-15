УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Вернем Львов в Польшу": ведущий украинский волейбольный клуб меняет прописку

15 мая 2020, 14:45

Инфраструктура в Украине не позволяет развивать волейбол, считает президент Баркома-Кажанов Олег Баран.

Барком-Кажаны
Волейбольный клуб Барком-Кажаны / kazhany.lviv.ua

Волейбольный клуб из Львова Барком-Кажаны подал заявку на участие в чемпионате Польши в сезоне 2020/21.

Информацию подтвердил директор департамента связи польской волейбольной лиги Камил Складовски.

"Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь", - подчеркнул польский спортивный функционер.

Польский волейбольный специалист Ян Сух, который ранее возглавлял львовских Кажанов, прокомментировал возможное участие клуба в чемпионате Польши в сезоне 2020/21.

"Я за то, чтобы Барком-Кажаны играли в Плюс-лиге. Давайте дадим им шанс. Даже в то время, когда я был тренером Баркома, люди говорили об идее присоединения команды к чемпионату Польши.

В Украине эта команда не имеет себе равных, поэтому они хотели бы попробовать свои силы в нашей стране. У них действительно сильная команда, прекрасный зал, который может вместить более 2000 зрителей и очень хорошо организованный клуб.

Читайте также"Е*ать украинцев": в Польше жестоко избили украинских заробитчанОни побеждали Ресовию. Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе", – цитирует Суха польское издание Przegladsportowy.pl.

В свою очередь президент Баркома-Кажанов Олег Баран для Tribuna.com прокомментировал информацию о возможном участии клуба в чемпионате Польши.

Он подчеркнул, что уже проведены предварительные переговоры с польской и украинской волейбольными федерациями.

"Это никакая не измена, а нормальная практика. Маркетингово это вариант НБА – если и нас, и Берлин примут. Это может быть решение о расширении лиги и деление на два дивизиона. Уровень привлекательности волейбола выходит на более высокий уровень. Не забывайте, что Польша – двукратный чемпион мира. У них сильнейший вид спорта именно волейбол", - подчеркнул он.

По словам Барана, инфраструктура в Украине не позволяет вывести волейбол на новый, качественный уровень.

Читайте такжеПольша начала выдавать рабочие визы украинским заробитчанам

"Спорт в Украине вообще переживает стагнацию. Одна из основных причин – реального действующего законодательства для спонсорства и меценатства нет. В большинстве случаев это индивидуальные желания того или иного владельца. Все держится на таком", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше футболист Тарас Романчук, который сменил паспорт с украинского на польский, устроил скандал с соперником из-за "бандеровца".

новости Украины новости Польши новости спорта
Сейчас вы просматриваете новость «"Вернем Львов в Польшу": ведущий украинский волейбольный клуб меняет прописку». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:54
Легендарную российскую порно звезду задержали правоохранители
14:45
"Вернем Львов в Польшу": ведущий украинский волейбольный клуб меняет прописку
14:44
Мощный удар по Газпрому: компания потерпела рекордные убытки на сумму более $4 миллиардов
14:15
Гордон "повесил" оскорбления за интервью с Поклонской на порохоботов и ФСБ Видео
14:08
"Узнали тетю?": Украинское издательство оскандалилось, перепутав фото писательниц в учебнике
13:32
"Часть Украины избавится от дождей": синоптик дала прогноз погоды на субботу Видео
13:30
Ревизор проверил McDonald's в Киеве - что было на кухне ресторана Видео
13:10
Светлые перемены и вредные покупки: что спрогнозировал гороскоп на 16 мая
12:40
Кличко рассказал, готово ли метро в Киеве к открытию после карантина
12:17
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 15 мая
12:13
В Минздраве рассказали, сколько денег нужно потратить на медицину в 2020-м Видео
11:59
"Могу себе позволить": дочь Поляковой уличили в фотошопе откровенного фото
11:52
В Евросоюзе рассказали о судьбе "безвиза" для Украины
11:49
Украинские чиновники, руки прочь от суррогатного материнства мнение
11:43
Сивохо рассказал, готовы ли жители "Л/ДНР" к возврату под контроль Киева
11:10
"Прилично обогатятся": астрологи назвали везунчиков второй половины мая
11:06
"Мы летим НА Украину": запрещенный Гуф открыл в Киеве магазин одежды Видео
10:59
Кремлевский чиновник обвинил в Киев "выдавливании" боевиков с переговоров в Минске
10:58
Прощайте, ВК и Одноклассники: в Украине продлили запрет на российские соцсети Видео
10:48
Стоит ли Украине бояться, что Россия договорится с Западом о Донбассе мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять