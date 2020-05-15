"Вернем Львов в Польшу": ведущий украинский волейбольный клуб меняет прописку

Волейбольный клуб Барком-Кажаны / kazhany.lviv.ua

Волейбольный клуб из Львова Барком-Кажаны подал заявку на участие в чемпионате Польши в сезоне 2020/21.

Информацию подтвердил директор департамента связи польской волейбольной лиги Камил Складовски.

"Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь", - подчеркнул польский спортивный функционер.

Польский волейбольный специалист Ян Сух, который ранее возглавлял львовских Кажанов, прокомментировал возможное участие клуба в чемпионате Польши в сезоне 2020/21.

"Я за то, чтобы Барком-Кажаны играли в Плюс-лиге. Давайте дадим им шанс. Даже в то время, когда я был тренером Баркома, люди говорили об идее присоединения команды к чемпионату Польши.

В Украине эта команда не имеет себе равных, поэтому они хотели бы попробовать свои силы в нашей стране. У них действительно сильная команда, прекрасный зал, который может вместить более 2000 зрителей и очень хорошо организованный клуб.

Читайте также"Е*ать украинцев": в Польше жестоко избили украинских заробитчанОни побеждали Ресовию. Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе", – цитирует Суха польское издание Przegladsportowy.pl.

В свою очередь президент Баркома-Кажанов Олег Баран для Tribuna.com прокомментировал информацию о возможном участии клуба в чемпионате Польши.

Он подчеркнул, что уже проведены предварительные переговоры с польской и украинской волейбольными федерациями.

"Это никакая не измена, а нормальная практика. Маркетингово это вариант НБА – если и нас, и Берлин примут. Это может быть решение о расширении лиги и деление на два дивизиона. Уровень привлекательности волейбола выходит на более высокий уровень. Не забывайте, что Польша – двукратный чемпион мира. У них сильнейший вид спорта именно волейбол", - подчеркнул он.

По словам Барана, инфраструктура в Украине не позволяет вывести волейбол на новый, качественный уровень.

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"Спорт в Украине вообще переживает стагнацию. Одна из основных причин – реального действующего законодательства для спонсорства и меценатства нет. В большинстве случаев это индивидуальные желания того или иного владельца. Все держится на таком", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше футболист Тарас Романчук, который сменил паспорт с украинского на польский, устроил скандал с соперником из-за "бандеровца".