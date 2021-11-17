Чемпионат мира по футболу-2022: как прошел отбор и где состоится мундиаль

Кубок мира по футболу / Reuters

Отбор на чемпионат мира по футболу 2022 (в просторечии "чм отбор") практически подошел к концу. Большая часть команд, которые поедут на Аравийский полуостров в Катар, уже известна.

Отбор на ЧМ 2022

Турнир проходил следующим образом. Формат отбора подразумевал две стадии ‒ группового турнира и стыковых матчей.

Сперва сборные поделили на десять групп по пять или шесть сборных. Четыре участника финальной стадии Лиги наций УЕФА-2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попали в группы с пятью командами. Десять победителей групп, согласно регламенту, выходят в финальную стадию ЧМ-2022 напрямую.

Далее, на этапе стыковых матчей к десяти сборным, которые заняли вторые места, присоединятся два лучших победителя групп Лиги наций ‒ кроме тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую либо тоже занял второе место в отборочной группе.

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Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Европейский плей-офф отбора чемпионата мира-2022 назначен на такие даты: первый ‒ 24-25 марта, второй – 28-29 марта.

Состав участников ЧМ 2022 определится окончательно только в июне ‒ после межконтинентальных стыков команд из Азии, Океании, Северной и Южной Америки.

По состоянию на 17 ноября 2021 года 13 ;сборных гарантировали себе участие в финальной части чемпионата мира по футболу-2022.

Катар сыграет на первенстве как страна-хозяин.

Англия, Дания, Испания, Сербия, Хорватия, Франция, Бельгия, Швейцария, Германия и Нидерланды напрямую пробились из Европы.

Также путевку на турнир себе гарантировали Бразилия и Аргентина из Южной Америки.

ЧМ 2022 в Катаре

Стадион в Катаре / Reuters

К слову, этот мундиаль – последний, который пройдет в привычном формате с 32 командами. Уже с ЧМ-2026 количество команд увеличится до 48 (+3 сборные из Европы), а делиться все участники будут на 16 групп по три команды.

Турнир же в 2022 году пройдет в Катаре ‒ с 21 ноября до 19 декабря. Катар выиграл право проведения чемпионата в конкуренции с Австралией, Японией, Кореей и США.

Матчи пройдут на восьми стадионах в пяти городах: Эр-Райане (три стадиона), Дохе (два стадиона), Эль-Хауре, Лусаиле и Эль-Вакре. Все стадионы расположены очень недалеко друг от друга. Самые дальние города турнира – Эль-Вакра и Эль-Хаур – в часе езды друг от друга (между ними всего 87 километров).

Поскольку большую часть года на Аравийском полуострове сильнейшая жара, мундиаль перенесли с традиционных июня-июля на ноябрь-декабрь.

Катар – скалистая пустынная страна, с небольшим количеством осадков и нереально жарким и сухим летом. Средняя температура в июне-июле (традиционном времени для чемпионата мира) в Дохе – около 35 градусов. А в ноябре-декабре вполне комфортно – 20-25 градусов. К тому же на стадионах организаторы обустроили дорогостоящую систему климат-контроля.

Как ЧМ-2022 повлияет на еврокубки

Из-за мундиаля (пресловутая "чм таблица") в ноябре еврокубки и внутренние чемпионаты в сезоне-2022/23 раньше начнутся и раньше уйдут на перерыв.

Календарь Лиги чемпионов, например, сдвинется на месяц и уплотнится. Групповой этап начнется 6-7 сентября (обычно – на неделю позже). А матчи без учета пауз на сборные будут проходить каждую неделю (обычно – раз в две недели).

Групповой этап ЛЧ-2022/23 завершится 1-2 ноября. Обычно в это время проходит только четвертый тур, а группа финиширует в начале декабря.

В стыковых матчах сыграют Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс, Турция, Польша, Северная Македония, Украина.

Кроме них, через Лигу наций в стыки попали Австрия и Чехия.

Украина футбол чм 2022

Путь сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2022 был очень сложен и тернист. Всего одну победу одержали украинцы в группе C – над Финляндией. Плюс в самый разгар отборочного цикла сборную покинул главный тренер ‒ легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Причем именно под его руководство сборная добилась исторического достижения ‒ с большими боями пробилась в четвертьфинале Евро-2020. После достаточно длительной катавасии, сборную возглавил бывший главный тренер молодежной сборной Александр Петраков (который в 2019 году выиграл с ней молодежное первенство мира).

В предпоследнем туре сборная Финляндии ‒ проведя большую часть матча в меньшинстве ‒ обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1. И крайне усложнила позицию украинцев. Ситуация перед последним туром и матчем с босняками была такая.

Варианты для сборной Украины:

Украина попадет в стыки, если победит Боснию и Герцеговину, а Франция, несмотря на потерю мотивации, обыграет на выезде с любым счётом Финляндию.

Украина попадет в стыки, если обыграет Боснию и Герцеговину со счётом 1:0, а Франция сыграет с Финляндией вничью 0:0. Тогда команда Петракова занимала бы второе место по личным встречам (общая разница мячей и забитых голов была бы одинаковов).

Если Франция сыграет с Финляндией вничью со счётом 1:1, то Украине нужно побеждать в два мяча или 2:1, 3:2, 4:3 и т.д.

Если Франция сыграет с Финляндией вничью со счётом 2:2, то Украине нужно побеждать в два мяча или 3:2, 4:3 и т.д.

Если Франция сыграет с Финляндией вничью со счётом 3:3, то Украине нужно побеждать в два мяча или 4:3, 5:4 и т.д.

В конечном итоге сборная Украины обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. И Франция с аналогичным счетом обыграла Финляндию. Стало быть, дальнейший путь Украины лежит через стыковые матчи.