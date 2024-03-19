Плей-офф отбора на Евро-2024 Босния - Украина: анонс матча и прогноз букмекеров

Поединок плей-офф отбора на Евро-2024 между Украиной и Боснией пройдет в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" 21 марта.

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Сборная Украины по футболу под руководством Сергея Реброва готовится к матчу с Боснией / коллаж Главред, фото УНИАН и УАФ

Босния и Герцеговина – Украина анонс матча

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

УЕФА назначил на матч немецкую бригаду судей во главе с 42-летним Феликсом Цвайером. Его ассистентами будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр – Даниэль Зиберт, арбитр ВАР – Бастиан Данкерт.

Какой прогноз букмекеров на матч Босния и Герцеговина – Украина

Специалисты конторы William Hill фаворитом матча Босния – Украина считают нашу сборную. На победу команды Сергея Реброва в основное время выставили коэффициент 2,00. Аналогичную победу балканцев оценивают в 3,70, а ничью – 3,50.

У Bwin похожие мнения относительно матча в Зенице. Коэффициент на победу Украины в основное время – 2,00. На триумф команды Саво Милошевича – 3,75. Ничью оценили в 3,40. Проход сборной Украины в финал плей-офф оценили в 1,50, а Боснии – 2,40.

Где смотреть Босния и Герцеговина - Украина

Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (к примеру, Суспільне Днепр, Суспільне Черновцы, Суспільне Полтава).

В интернете матч Босния — Украина онлайн можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет подписки "Максимальный". Матч будут комментировать Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес.

Кроме того, в эфире государственного радио "Проминь" состоится аудиотрансляция матча. Там будут работать комментаторы Вадим Корженко и Вадим Власенко.

Босния - Украина ориентировочные составы

Босния: Пирич — Дедич, Гойкович, Колашинац, Хаджикадунич — Рахманович, Пьянич, Крунич, Цимирот, Хайрадинович — Джеко.

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук — Зубков, Зинченко, Судаков, Мудрик — Яремчук.

Как Украина готовится к матчу с Боснией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в комментарии YouTube-каналу УАФ рассказал о подготовке матчу с Боснией и Герцеговиной в испанской Марбелье.

"Цель одна – подготовиться к важным встречам. Мы пригласили игроков молодежной сборной, чтобы было более или менее достаточно игроков, чтобы подготовиться, потому что вы видели – некоторые игроки подъезжают сегодня. Поэтому я считаю, что сбор прошел очень хорошо, мы подготовились и посмотрим, как будем готовы к официальной игре. [...]У них все играют за границей, поэтому они не могли собраться раньше и я благодарен клубам, которые пошли нам на встречу и сыграли раньше – "Динамо", "Шахтеру" и "Днепру-1". Они дали нам возможность подготовиться более плотно к этой встрече, но я считаю, что сбор прошел очень хорошо, и я уверен, что мы готовы", – сказал Ребров.

Кто такой Сергей Ребров? Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

Кроме того, ситуацию прокомментировал один из ведущих игроков сборной Украины, полузащитник "Челси" Михаил Мудрик. Он рассказал, что Ребров в тренерской работе любит контроль, который направлен на создание голевых моментов.

"И я полностью с ним согласен. Когда ты контролируешь мяч — ты контролируешь игру. Когда мяч у тебя — ты не пропустишь гол. Если ты не пропустишь, то не проиграешь. Все просто. А потом, имея хороший контроль мяча, ты можешь расшатывать соперника, находить слабые места и использовать их", - сказал футболист.

Победитель пары Босния и Герцеговина - Украина сыграет против сильнейшего в поединке Израиль – Исландия. Решающая игра, которая определит обладателя путевки на чемпионат Европы, состоится 26 марта.

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