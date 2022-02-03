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"Мы братские народы": украинский олимпиец вляпался в скандал

3 февраля 2022, 22:17

Между спортсменами дружеские отношения, несмотря аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Олег Гандей

Олимпийский чемпион 2014 года в шорт-треке россиянин Семен Елистратов рассказал о своих приятельских отношениях с украинцем Олегом Гандеем.

По словам Елистратова, между спортсменами дружеские отношения, несмотря аннексию Крыма и войну на Донбассе.

"С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически тренируемся вместе. У нас очень близкие отношения, дружеские. Проблем в общении не возникает.

Олег всегда мне говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика". Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется – может, я не прав, – что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь", – цитирует Елистратова РИА Новости.

Отметим, впервые с 2006 года Украина будет представлена в мужском шорт-треке на Олимпийских играх. Лицензию на дистанции 500 метров завоевал Олег Гандей.

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Олимпиада-2022 в Пекине

Отметим, в Пекине 4 февраля откроется 24-я зимняя Олимпиада. Китай станет первой страной в мире, кому удалось провести и летние и зимние Олимпийские игры.

Торжественную церемонию открытия 4 февраля 2022 года примет Национальный стадион Пекина, известный как Птичье гнездо и построенный к Олимпиаде 2008.

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