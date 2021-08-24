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Отказавшаяся от гражданства Оксана Баюл выдвинула обвинения Украине и завернулась в флаг США

24 августа 2021, 17:12
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Баюл пожаловалась подписчикам, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины.

Оксана Баюл вновь высказалась против Украины / instagram

Украинская спортсменка и первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл, которая недавно отказалась от гражданства, призналась в любви к США и обвинила Украину.

В своем новом посте в Instagram завернулась во флаг США и призналась в любви этому государству.

"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доказывай. Уважай себя настолько, чтобы в любой момент, ты мог встать и уйти, не пожалев об этом!" - написала Баюл.

В Сети неоднозначно восприняли и словам спортсменки и ее решение отказаться от украинского гражданства.

Стоит отметить, что накануне Баюл пожаловалась подписчикам, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины.

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А позже она объяснила свое решение. Баюл заявила что она русская, а умрет американкой.

Оксана Баюл родилась и выросла в Днепре. В 13 лет стала круглой сиротой. За девочкой присматривали тренера, а потом ее забрала к себе одесский тренер по фигурному катанию Галина Змиевская. В 1993 году Баюл стала чемпионкой мира, а в 1994 году – олимпийской чемпионкой.

После своей победы на Олимпиаде Баюл переехала жить в США. На тот момент ей исполнилось всего 17 лет. В 2001 году она покинула большой спорт и начала заниматься бизнесом.

Читайте также"Родилась русской": олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от украинского гражданства

В 2007 году снова вернулась в профессиональный спорт. В 2010 году она вернулась в Украину и хотела открыть собственную школу фигурного катания, но случился скандал с бывшими тренерами и чиновниками.

После 1994 года никаких значительных достижений в ее спортивной карьере не было.

Ранее Главред сообщал, что Баюл проиграла Украине суд на 50 миллионов. В США суд Калифорнии вынес решение относительно иска украинской фигуристки и олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, которая хотела взыскать с Украины 50 миллионов долларов.

viber
Оксана Баюл
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