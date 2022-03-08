РФ вышвырнули из отбора на ЧМ-2022: матч сборной Украины перенесен

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Стало известно о решении бюро Организационного комитета ФИФА относительно матчей раунда плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022, в связи с ситуацией, сложившейся после вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ФИФА приняли решение об окончательной дисквалификации Россию с ЧМ-2022, говорится на сайте организации.

При этом полуфинальный матч плей-офф квалификации против сборной Польши не состоится. "Кадра" автоматически получила место в финале, где встретится с победителем пары Швеция – Чехия.

Обратим внимание, что запланированный на 24 марта поединок Шотландия – Украина не состоится. Скорее всего, этот матч сыграют в июне. Основанием для переноса стало письмо Украинской ассоциации футбола о срыве подготовки к плей-офф из-за вторжения России.

Футбольные федерации Шотландии, Уэльса и Австрии (два потенциальных соперника в финале плей-офф квалификации) проявили солидарность с Украиной и согласились перенести матч "сине-желтых" на лето.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола и УЕФА отстранила сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.