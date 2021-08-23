"Родилась русской": олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от украинского гражданства

Оксана Баюл отказаласб от украинского гражданства / Instagram

Украинская спортсменка и первая олимпийская чемпионка по фигурному катанию, которая с 1994 года живет в США, Оксана Баюл внезапно решила отказаться от украинского гражданства.

После своего заявления о том, что она хочет отказаться от украинского гражданства, Баюл в Instagram объяснила свой поступок.

"Я всех благодарю. Родилась Русской, выиграла золото за Украину, а умру Американкой", - написала на своей странице спортсменка.

Отказ от украинского гражданства Оксаны Баюл вызвал активное обсуждение в социальных сетях.

Оксана Баюл родилась и выросла в Днепре. В 13 лет стала круглой сиротой. За девочкой присматривали тренера, а потом ее забрала к себе одесский тренер по фигурному катанию Галина Змиевская. В 1993 году Баюл стала чемпионкой мира, а в 1994 году – олимпийской чемпионкой.

Реклама

После своей победы на Олимпиаде Баюл переехала жить в США. На тот момент ей исполнилось всего 17 лет. В 2001 году она покинула большой спорт и начала заниматься бизнесом.

Читайте также"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

В 2007 году снова вернулась в профессиональный спорт. В 2010 году она вернулась в Украину и хотела открыть собственную школу фигурного катания, но случился скандал с бывшими тренерами и чиновниками.

После 1994 года никаких значительных достижений в ее спортивной карьере не было.

Ранее Главред сообщал, что Баюл проиграла Украине суд на 50 миллионов. В США суд Калифорнии вынес решение относительно иска украинской фигуристки и олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, которая хотела взыскать с Украины 50 миллионов долларов.