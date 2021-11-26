Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 по футболу

Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Reuters

В пятницу, 26 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка раунда плей-офф чемпионата мира по футболу. Своего соперника получила и сборная Украины.

Подопечные Александра Петракова после победы над боснийцами оказалась среди несеянных команд. Поэтому среди соперников нашей команде могли выпасть Италия, Португалия, Швеция, Уэльс или Шотландия. РФ тоже была среди сеяных, но наши команды разводят при жеребьевке УЕФА.

Так, по его результатам сборной Украины придется встретиться с национальной командой Шотландии. Матч пройдет на поле шотландцев.

В случае победы, Украина в финале сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия.

Когда и где состоятся матчи

Полуфиналы стыковых матчей пройдут на поле сеяных команд 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта 2022 года. Обе стадии будут состоять из одного поединка.

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По итогам матчей плей-офф определятся три финалиста ЧМ-2022 в Катаре.

Результаты жеребьевки

Всего в жеребьевке плей-офф приняло участие 12 команд, которые и разыграют три путевки.

Путь A

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Путь B

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Путь C

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

Напомним, в УАФ приняли решение убрать приставку и.о и подписали с Петраковым контракт сроком до декабря 2022 года. Соглашение подписано с возможностью продления до 30 июля 2024 года (на отбор и финальную часть Евро-2024).

Члены исполнительного комитета УАФ единогласно поддержали предложения президента ассоциации Андрея Павелко назначить Петракова главным тренером.