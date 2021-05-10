Скандал в РФ: подругу Путина обвинили в грязной подставе

День рождения Алины Кабаевой закончился большим разочарованием, рассказала Евгения Канаева.
Российская гимнастка Алина Кабаева, которую в РФ называют сожительницей президента Владимира Путина, ранее серьезно "подставила" своих коллег-гимнасток.
Как рассказала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева Экспресс-газете, случай произошел в учебно-тренировочном центре, где жили юные гимнастки.
Она пояснила, что по требованиям тренеров девушки всегда соблюдали предписанный наставниками режим питания. Однако перед своим днем рождения Кабаева принесла спортсменкам несколько тортов, из-за которых те угодили в неприятную историю.
"Это произошло из-за Алины Кабаевой, которая перед своим днем рождения принесла гимнасткам несколько тортов и тем самым серьезно их подставила", — сказано в статье.
При этом сладости спортсменкам запрещали (это плохо сказывается на фигуре), поэтому девушки уплетали гостинцы тайком.
"Она привезла на тест торты. Мы собрались в одном номере, накрыли простынь и сидели на полу. Когда тренер приходила, мы быстро все под кровать прятали", — рассказала Канаева.
Когда в дверь в очередной раз стали настойчиво стучаться хореографы, один торт выбросили в окно, а другой поставили на подоконник. При этом сами гимнастки попрятались за шторами. Однако в какой-то момент одна из девочек психанула, что сделало ситуацию еще более неловкой.
"Получается, что я с одной стороны окна спряталась под шторкой, а две девочки с другой — одна стояла, вторая сидела. И вот первая берет на нервной почве и вытирает руки, которые все в торте, об голову другой. Оказывается, у той девочки еще экзамены были, а у нее вся одежда, все тетради в тортике" — вспоминает Евгения.
Поэтому день рождения Кабаевой закончился большим разочарованием для спортсменок и часами потерянного времени, которое ушло на мытье головы и приведение комнаты в порядок.
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