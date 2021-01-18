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У Минска отобрали чемпионат мира по хоккею

18 января 2021, 17:37

Международная федерация хоккея приняла решение отобрать у Беларуси право проводить чемпионат мира по хоккею.

Проведение ЧМ по хоккею отменили в Минске / РИА Новости

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Как известно, сегодня, состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное этому вопросу.

"Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге. Мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Беларуси. Хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение данного мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать", - сказал президент IIHF Рене Фазель.

Он отметил, что приоритетом Международной федерации хоккея является безопасность команд, зрителей и официальных лиц

Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

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Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня. При этом, где пройдут, где проведут игры первенства вместо Минска, пока не известно.

Как сообщат Championat.com, словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира.

При этом в Латвии уже отреагировали на решение Международной федерации хоккея.

"Латвия уже готова в одиночку принять ЧМ по хоккею 2021 года", - заявил глава федерации хоккея страны.

Чемпионат мира по хоккею 2021 - что известно:

  • Президент IIHF Рене Фазель 11 января в Минске провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой стороны обсудили подготовку к предстоящему чемпионату мира.
  • Позднее глава IIHF заявил, что итоговое решение по чемпионату мира 2021 года в Белоруссии будет принято в течение нескольких дней.
  • Фазель также отметил, что кто-то надавил на спонсоров турнира с тем, чтобы они отказались спонсировать турнир, если он не будет перенесен из Белоруссии.

Беларусь
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