Украина - Северная Македония 2:0: украинцы в зрелищном матче обыграли соперников

В отборе на Чемпионат Европы-2024 в чешской столице, городе Прага, сборная Украины сошлась в бою со сборной Северной Македонии.
Подопечным Сергея Реброва ничего не оставалось, кроме как рваться в атаки - ибо очки в матче с македонцами нужно было добывать "кровь из носу" (ничья с Англией и поражением от Италии к этому располагали). Но до поры до времени получалась исключительно суета, которая не воплощалась в опасные моменты у ворот македонцев. И только на 12-й минуте Довбик проломился на правом фланге штрафного против Серафимова до удара с острого угла, но ударил точно в голкипера.
И буквально через 14-й минуте в дело вступил Мудрик - его бурный рывок к левому флангу штрафной завершился ударом с острого угла - но точно у вратаря. Северные македонцы ответили на 22-й минуте. Миовскипас на ход к левому флангу штрафной завершил ударом низом с острого угла - но Трубин был на месте.
Но на 30-й минуте украинцы своего добились. Судаков хорошо приложился к мячу, попал в соперника, рикошет от Серафимова - и мяч улетел в правый угол. 1:0.
Cеверные македонцы, к их чести, сразу рванулись отыгрываться. Сначала Миовски убрал Матвиенко на правом фланге, после чего пробил - но Трубин блокировал. Через минуту уже Ашковски бил низом под дальнюю. Однако Трубин справился и тут.
После перерыва накал игры не спадал. Сперва на 53-й минуте Довбик оказался в центре штрафной под передачу Судакова из глубины, но подсек мяч мимо левой стойки. Потом он же убежал по левому флангу, после чего с угла штрафной забросил на Мудрика. Но тот ударил в Димитриевски.
На 81-й минуте Судаков пушечно ударил из зоны перед штрафной в правый угол, но Димитриевски перевел мяч в перекладину.
Но точку в мачте поставил незадолго до того вышедший на замену Караваев - который проломился по флангу и прекрасно поймал дальним ударом вратаря македонцев (который вышел из ворот). 2:0
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