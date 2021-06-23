Украина в плей-офф Евро-2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко

Подопечные Андрея Шевченко с большой вероятностью сыграют в 1/8 финала со сборной Швеции во вторник, 29 июня.
Евро-2020 для сборной Украины не заканчивается. Сборная Украины вышла в плей-офф благодаря результативным играм Испании и Швеции.
Так, подопечные Андрея Шевченко с большой вероятностью сыграют в 1/8 финала со сборной Швеции во вторник, 29 июня.
Окончательно пары первого раунда плей-офф будут сформированы после последних поединков в группе F 23 июня. В данное время Португалия играет с Францией, а Германия с Венгрией.
Соперник украинцев может изменится в том случае, если Германия проиграет Венгрии со счетом 4:0 и более, а Франция с таким же счетом победит Португалию. В таком случае соперником сборной Украины будет команда, которая займет первое место в группе F (Германия, Франция или Португалия).
Сегодня, 23 июня, сборная Испании обыграла Словакию со счетом 5:0. Швеция вырвала победу у Польши 3:2. И эти результаты дали возможность нашей команде пройти в плей-офф.
Но дата и место игры сборной Украины уже официально подтверждено – матч пройдет 29 июня в Глазго (Шотландия) на "Хэмпден Парке". Начало в 22:00.
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Сборная Украины на Евро-2020 - о чем ранее сообщал Главред:
- Украинская сборная в своем первом матче группы C на чемпионате Европы по футболу-2020 уступила (2:3) сборной Нидерландов.
- Во втором матче группового турнира сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.
- Однако третий матч Украина проиграла Австрии 0:1.