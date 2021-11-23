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Украинская гимнастка шокировала фигурой после страшной болезни

23 ноября 2021, 16:59

В страшном диагнозе Валерия Юзвяк сообщила в феврале месяце.

Валерия Юзвяк / Instagram

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзвяк, победившая рак, порадовала своих поклонников эффектными снимками.

22-летняя гимнастка, сумевшая вылечиться агрессивной злокачественной опухоли восхитила поклонников своей фигурой после болезни.

"Фокусируюсь на хорошем", – написала в Instagram Валерия и показала прекрасную растяжку.

В страшном диагнозе Валерия Юзвяк сообщила в феврале месяце.

После того как удалось собрать деньги на дорогостоящее лечение, спортсменка прошла несколько курсов химиотерапиив Германии.

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Летом врачи сообщили Валерии, что она здорова.

"Пройдя через весь этот ад (ведь по-другому это не назовешь), я поняла и переосмыслила очень многое. Я хочу попросить вас, цените каждый прожитый день", – написала после этого Юзвяк.

Ранее писали, как известная украинская тенисистка Леся Цуренко, впервые за много лет покинувшая топ-100 рейтинга WTA, проводит свободное от выступлений на корте время и наслаждается заслуженным отдыхом.

32-летняя спортсменка проводит отпуск в Дубае. Снимок в бикини с местного пляжа украинка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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