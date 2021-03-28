Валуев назвал причину провала "Русского витязя" Поветкина в бою с британцем

Александр Поветкин потерпел поражение из-за ошибки, которая не была исправлена, полагает Николай Валуев / instagram.com/povetkinalexandr

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы России Николай Валуев заявил, что российский супертяжеловес "Русский витязь" Александр Поветкин проиграл британскому боксеру Диллиану Уайту, поскольку во время боя-реванша не была исправлена ошибка, допущенная в первом поединке.

Поветкин не исправил ошибку, из-за которой во время первого поединка с британцем оказался в двух нокдаунах, рассказал экс-чемпион championat.com.

Собеседник отметил, что противник Поветкина активно использовал джеб.

"…британец наносил свои основные потрясающие – от слова потрясать – удары с правой руки. Когда Уайт добивал боковым слева, стало понятно: Саня находится в состоянии, близком к непониманию ситуации. Шансов уже не было", – заявил Валуев.

Поветкин – Уайт: бой-реванш

Напомним, первый бой Александр Поветкин – Диллиан Уайт состоялся в августе 2020 года. Тогда россиянин победил британского спортсмена и отобрал у него титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Бой-реванш прошел в Гибралтаре (заморская территория Великобритании) в рамках вечера бокса. Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде и вернул себе чемпионский пояс.