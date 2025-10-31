18-летний сын Падалко и Соболева подписал контракт с ВСУ - где служит Михаил

Михаил Соболев осуществил свои планы защищать Украину.

Сын Марички Падалко и Егора Соболева подписал контракт и отправился на службу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, facebook.com/mash.klyr

Михаил Соболев, сын Марички Падалко и Егора Соболева, заключил контракт с ВСУ

18-летний парень поступил на службу в СБС

Украинский ведущий, журналист и общественный деятель Егор Соболев в недавнем интервью с Яниной Соколовой сообщил, что Михаил, его 18-летний сын от украинской ведущей и журналистки Марички Падалко, принял решение пополнить ряды ВСУ на добровольной основе.

30 октября родители Михаила в социальных сетях сообщили, что неделю назад парень подписал контракт на службу в Силах беспилотных систем ВСУ и уже принял присягу. До этого более полугода он совершал разведывательные вылеты на самых горячих направлениях фронта вместе с добровольческим подразделением.

"Сын заключил контракт с ВСУ. Ему 18. Когда началось вторжение, ему было 14. Он жил футболом и историей. В 15 лет сын покинул свою футбольную команду, тренировки Михи переместились в леса - на военные учения для молодежи. В 16 он отложил планы об историческом факультете и увлекся математикой и физикой. В 17 Миха подарил моему подразделению первый собственноручно собранный и облетанный дрон, устроился на их производство и поступил в Могилянку на только что открытую там специальность "Робототехника". В свой 18 день рождения он попросил меня мобилизовать его в наше подразделение. Горжусь. Молюсь. Думаю, как тяжело Маричке, которой теперь приходится переживать за двоих. Удачи, Михаил", - написал Егор Соболев на своей странице в Facebook.

Егор Соболев о мобилизации сына / фото: facebook.com/yehorsoboliev

Он также опубликовал фотографию сына в военной форме. В комментариях Соболева-старшего и Падалко благодарят за сознательного сына, а также желают Михаилу удачи.

Михаил Соболев, сын Марички Падалко и Егора Соболева, подписал контракт и отправился на службу / фото: facebook.com/yehorsoboliev

Михаил Соболев подписал контракт с ВСУ - реакция Сети / фото: facebook.com/yehorsoboliev

Михаил Соболев подписал контракт с ВСУ - реакция Сети / фото: facebook.com/yehorsoboliev

Михаил Соболев подписал контракт с ВСУ - реакция Сети / фото: facebook.com/yehorsoboliev

Маричка Падалко в своем блоге в Instagram также высказалась о военной службе сына. Ведущей приходится справляться с противоречивыми чувствами - гордостью за сына и переживаниями о его судьбе, в связи с чем она выразила свою публичную поддержку всем украинским мамам, чьи дети сейчас защищают Украину от оккупанта.

"С самого начала войны я знала, что это может случиться, но все надеялась, что к тому моменту, как ему исполнится 18, война закончится и в этом не будет необходимости. Необходимость не только не исчезла, необходимость в людях только увеличилась. Миха считал, что "Украина начинается со меня" еще задолго до того, как узнал, что эта фраза принадлежит Вячеславу Чорноволу. Я очень волнуюсь и горжусь одновременно. Иметь сына в ВСУ оказалось в несколько раз сложнее, чем мужа. Поэтому - моя поддержка всем украинским мамам", - пишет Маричка Падалко.

Маричка Падалко о мобилизации сына / фото: instagram.com/marichkapadalko

О персоне: Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

