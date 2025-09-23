Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали

Кратко:
- Путинист Панкратов-Черный попал в реанимацию
- Какой у него диагноз
Сегодня, 23 сентября, стало известно о том, что российский актер Александр Панкратов-Черный, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, находится в реанимации.
Как сообщили в Курганской филармонии, актер не появился на работе из-за болезни.
"Он сегодня к нам не приехал, потому что в реанимации лежит. Его госпитализировали, болеет человек", - сказали представители филармонии.
Пока неизвестно, когда путинист вернется на сцену, а причиной госпитализации стал рак, который Панкратову-Черному диагностировали раньше.
Также в сентябре сообщалось о проблемах с легкими у актера, который курил с 14 лет.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
Вас может заинтересовать:
- Совсем не узнать: появились уникальные снимки Софии Ротару
- Дмитрий Комаров вышел на связь и засветил обручальное кольцо - детали
- Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло
О персоне: Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный Александр Васильевич – советский и российский актер, кинорежиссер. Заслуженный артист РФ (1998). Народный артист Российской Федерации (2009).
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред