Названа причина госпитализации Панкратова-Черного.

Александр Панкратов-Черный болен / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Панкратов-Черный

Сегодня, 23 сентября, стало известно о том, что российский актер Александр Панкратов-Черный, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, находится в реанимации.

Как сообщили в Курганской филармонии, актер не появился на работе из-за болезни.

Александр Панкратов-Черный / фото: instagram.com, Александр Панкратов-Черный

"Он сегодня к нам не приехал, потому что в реанимации лежит. Его госпитализировали, болеет человек", - сказали представители филармонии.

Александр Панкратов-Черный / фото: instagram.com, Александр Панкратов-Черный

Пока неизвестно, когда путинист вернется на сцену, а причиной госпитализации стал рак, который Панкратову-Черному диагностировали раньше.

Также в сентябре сообщалось о проблемах с легкими у актера, который курил с 14 лет.

О персоне: Александр Панкратов-Черный Панкратов-Черный Александр Васильевич – советский и российский актер, кинорежиссер. Заслуженный артист РФ (1998). Народный артист Российской Федерации (2009). Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, сообщает Википедия.

