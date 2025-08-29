Алмаз, которому суждено стать бриллиантом: Ольга Сумская показала себя в юности

Вкратце:
- Ольга Сумская поделилась воспоминаниями из юности
- Звезда показала фото из личного архива
Поклонники привыкли видеть Ольгу Сумскую в образе эффектной блондинки, излучающей обаяние и спокойную уверенность в себе. Впрочем, актриса никогда не забывает, какой была в юности - в начале своего пути навстречу успешной карьере.
В своем блоге в Instagram она опубликовала целый цикл фотографий, на которых ей от тринадцати до семнадцати лет. По кадрам отлично видно, как менялась Ольга.
В 13 лет она была подростком в очках с коротко стриженными темными волосами, а уже несколькими годами позже появились уверенность в глазах, длинные локоны и блонд.
К слову, Ольга также показала, как в юности выглядела ее старшая сестра - актриса Наталья Сумская. Фамильные сходство и харизма видны невооруженным глазом.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
