Алмаз, которому суждено стать бриллиантом: Ольга Сумская показала себя в юности

Анна Подгорная
29 августа 2025, 01:56
В этой девушке на фото уже угадываются черты той самой яркой Сумской.
Ольга Сумская
Ольга Сумская в юности - как выглядела актриса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

  • Ольга Сумская поделилась воспоминаниями из юности
  • Звезда показала фото из личного архива

Поклонники привыкли видеть Ольгу Сумскую в образе эффектной блондинки, излучающей обаяние и спокойную уверенность в себе. Впрочем, актриса никогда не забывает, какой была в юности - в начале своего пути навстречу успешной карьере.

В своем блоге в Instagram она опубликовала целый цикл фотографий, на которых ей от тринадцати до семнадцати лет. По кадрам отлично видно, как менялась Ольга.

В 13 лет она была подростком в очках с коротко стриженными темными волосами, а уже несколькими годами позже появились уверенность в глазах, длинные локоны и блонд.

К слову, Ольга также показала, как в юности выглядела ее старшая сестра - актриса Наталья Сумская. Фамильные сходство и харизма видны невооруженным глазом.

Ольга Сумская в юности
Ольга Сумская в юности - как выглядела актриса / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в юности
Ольга Сумская в юности - как выглядела актриса / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в юности
Ольга Сумская в юности - как выглядела актриса / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в юности
Ольга Сумская в юности - как выглядела актриса / instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в юности
Ольга Сумская и Наталья Сумская в юности / instagram.com/olgasumska

Ранее Главред рассказывал, что на Анну Тринчер напали во время концерта. Во время выступления певицы в Тернополе на сцену внезапно ворвалась группа мужчин.

Также экс-жена футболиста Андрея Пятова похвасталась идеальным мужчиной. Чуть меньше года Юлия Пятова холоста. Она воспитывает четверых детей от спортсмена.

Читайте также:

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ольга Сумская новости шоу бизнеса
