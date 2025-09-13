Укр
Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

Кристина Трохимчук
13 сентября 2025, 12:52
81
Путинист Филипп Киркоров боится не успеть попрощаться с отпрысками.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров принял решение забрать детей с Москву / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Дети Филиппа Киркорова срочно вернулись в РФ
  • Что вынудило певца принять срочное решение

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает преступное вторжение РФ в Украину, внезапно вернул своих детей из Дубая в Москву. По сообщению российского Telegram-канала, действия артиста продиктованы плохим состоянием его здоровья.

Дети певца Анна-Мария и Мартин ранее учились в частной школе в Дубае, но перед началом нового учебного года Киркоров принял решение, что его дети вернутся в РФ и будут ходить в московскую школу. Свое решение путинист объяснил желанием лично отвести отпрысков в школу.

видео дня
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров с дочерью Анной-Марией / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Папа проводит в школу первого сентября. Наконец-то первое сентября у меня свободно в этом году! В школу пойдут в Москве. Уже купили форму. Я знаю, что помощница занимается тем, что покупает все. Крестная наша занимается этим…", — сказал Киркоров.

Однако источники утверждают, что настоящая причина кроется в его шатком здоровье. После курса лечения артист почувствовал облегчение, но врачи предупредили, что осложнения могут вернуться в любой момент. Поэтому певец предпочёл держать детей рядом на случай худшего сценария.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - ухудшение здоровья / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Филиппу после курса лечения стало немного легче. Но врачи предупредили, что в любой момент могут появиться новые проблемы со здоровьем. Поэтому он решил, пусть дети будут поближе", — сообщили источники.

Кроме того, на решение Киркорова повлияла личная трагедия — он не успел попрощаться с отцом перед его смертью. Теперь же артист не хочет, чтобы его собственные дети испытали подобное.

"Сам-то он и не успел попрощаться с отцом. Я думаю, это было решающим в вопросе возвращения детей", — рассказали близкие артиста.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что на российского певца Филиппа Киркорова обрушились нападки кремлевских пропагандистов. Причиной стала его попытка заступиться за коллегу по сцене, чем артист фактически пошёл против указа Путина и вызвал волну угроз и критики от провластных СМИ.

Тем временем Алла Пугачева откровенно рассказала, почему когда-то согласилась выйти замуж за Киркорова. По словам Примадонны, на этот шаг её уговорила мать певца, которая просила помочь сыну. С юмором Пугачева добавила, что решиться на такой брак можно было лишь из жалости.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

