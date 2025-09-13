Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

Вы узнаете:
- Дети Филиппа Киркорова срочно вернулись в РФ
- Что вынудило певца принять срочное решение
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает преступное вторжение РФ в Украину, внезапно вернул своих детей из Дубая в Москву. По сообщению российского Telegram-канала, действия артиста продиктованы плохим состоянием его здоровья.
Дети певца Анна-Мария и Мартин ранее учились в частной школе в Дубае, но перед началом нового учебного года Киркоров принял решение, что его дети вернутся в РФ и будут ходить в московскую школу. Свое решение путинист объяснил желанием лично отвести отпрысков в школу.
"Папа проводит в школу первого сентября. Наконец-то первое сентября у меня свободно в этом году! В школу пойдут в Москве. Уже купили форму. Я знаю, что помощница занимается тем, что покупает все. Крестная наша занимается этим…", — сказал Киркоров.
Однако источники утверждают, что настоящая причина кроется в его шатком здоровье. После курса лечения артист почувствовал облегчение, но врачи предупредили, что осложнения могут вернуться в любой момент. Поэтому певец предпочёл держать детей рядом на случай худшего сценария.
"Филиппу после курса лечения стало немного легче. Но врачи предупредили, что в любой момент могут появиться новые проблемы со здоровьем. Поэтому он решил, пусть дети будут поближе", — сообщили источники.
Кроме того, на решение Киркорова повлияла личная трагедия — он не успел попрощаться с отцом перед его смертью. Теперь же артист не хочет, чтобы его собственные дети испытали подобное.
"Сам-то он и не успел попрощаться с отцом. Я думаю, это было решающим в вопросе возвращения детей", — рассказали близкие артиста.
Ранее Главред сообщал, что на российского певца Филиппа Киркорова обрушились нападки кремлевских пропагандистов. Причиной стала его попытка заступиться за коллегу по сцене, чем артист фактически пошёл против указа Путина и вызвал волну угроз и критики от провластных СМИ.
Тем временем Алла Пугачева откровенно рассказала, почему когда-то согласилась выйти замуж за Киркорова. По словам Примадонны, на этот шаг её уговорила мать певца, которая просила помочь сыну. С юмором Пугачева добавила, что решиться на такой брак можно было лишь из жалости.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
