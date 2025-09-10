Укр
На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

Кристина Трохимчук
10 сентября 2025, 10:38обновлено 10 сентября, 12:03
Российские пропагандисты выступили против Филиппа Киркорова.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров стал объектом нападок российских пропагандистов / колаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Киркоров пошел на конфликт с властями РФ
  • Какие последствия могут его ожидать

Певца-путиниста Филиппа Киркорова в террористической РФ ждут новые неприятности из-за его неосторожных высказываний. Пропагандисты страны-агрессора набросились на певца и припомнили ему скандальную "голую вечеринку", пригрозив, что теперь последствий избежать не удастся, пишут росСМИ.

Недавно Киркоров публично встал на защиту своего коллеги Егора Крида, которого Екатерина Мизулина и её "Лига безопасного интернета" попытались "отменить" за номер с откровенным танцем девушки. Мизулина назвала выступление "вызовом обществу и указу президента о традиционных ценностях". В ответ Киркоров резко заявил, что ничего предосудительного в этом не было.


Филипп Киркоров
Филипп Киркоров пошел против Мизулиной / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Не нравится — не смотрите. Начиная от Мадонны и Элвиса Пресли. Это элемент шоу, часть образа. Всё было сделано в меру и со вкусом", — ответил Киркоров.

Подобная позиция вызвала ярость у пропагандистов. Они напомнили артисту о его собственных скандалах, в частности о "голой вечеринке", после которой Киркорову чудом удалось избежать последствий.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров защитил Егора Крида - последствия / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Видимо, он забыл свое стыдное видео после скандальной "голой вечеринки" у блогера Ивлеевой. Сколько раз с декабря 2023 года он заходил "не в ту дверь"?", — задались вопросом пропагандисты.

Пока Киркоров реагирует на угрозы с юмором, однако в адрес певца уже поступают запросы от российских "активистов" о проверке его на пропаганду "нетрадиционных ценностей". Но чем чаще путинист позволяет себе высказывания вразрез с линией власти, тем ближе для него риск серьезных последствий.

Недавно Главред сообщал, что российская певица Анастасия Стоцкая похвалась своими детьми, которые удивили сходством с Филиппом Киркоровым. Фанаты заметили схожесть и засыпали комментарии певицы о том, как дети похожи на звездного отца.

Также предательница Украины Ани Лорак пожаловалась на дочь, которая сдружилась з ребенком Филиппа Киркорова. Лорак заявила, что воспитание дочери дается ей очень сложно и ее переходный возраст певица почувствовала во всей красе.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.






