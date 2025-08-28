Запроданка Лорак пожаловалась на свою сложную дочь и поплакалась пропагандистам.

Дочь Лорак удивила дружбой с дочкой Киркорова / Коллаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины и предала родную страну, а также молчит о войне, пожаловалась на свою дочь, которая недавно нашла себе новую подругу в лице дочери Киркорова.

Как пишут российские пропагандисты, Лорак рассказала, что ей очень тяжело со своей дочерью Софией.

Дочери Лорак и Киркорова / Фото 7Дней

"Очень сложно быть родителем подростка, и, пожалуй, я бы сказала, что быть родителем - одна из самых сложных работ для женщины, и мужчины немного недооценивают труд женщин по воспитанию ребенка, проще карьеру сделать. Переходной возраст чувствуется во всей красе, поверьте, но мы справляемся, слава Богу", - заявила предательница.

Как раньше выглядела дочь Лорак София / Фото Instagram/ani_lorak

Гражданство Ани Лорак

Совсем недавно стало известно о том, что Ани Лорак получила гражданство страны-оккупанта РФ. Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

