Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

Элина Чигис
25 августа 2025, 09:54
77
Ани Лорак показалась на публике.
Ани Лорак
Ани Лорак - образ жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Ани Лорак рассказала о своем питании
  • Как она тренируется

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак появилась на "Новой волне" в Казани и показала постройневшую фигуру.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, запроданка рассказала свои секреты красоты и стройности. Оказывается, Лорак не сидит на диетах, а много тренируется и питается по специальной программе.

видео дня

"Зная, что поеду на "Новую волну", я уже начала качать пресс дома, чтобы успеть. На самом деле, делаю кардио каждый день дома — это велосипед, беговая дорожка, это эллипс, также отжимаюсь от пола. А еще хожу в тренажерный зал. Питание у меня самое простое — оно для самых ленивых. Едим все до трех часов дня. А потом — только бульончик, яблочко печеное, водичку можно, можно морковку погрызть. В первой половине дня позволяю себе даже жареную картошку. Ну как без нее? Вы что!" - призналась певица.

Ани Лорак с дочерью Софией
Ани Лорак с дочерью Софией / instagram.com, Ани Лорак

А чтобы не было оттеков Лорак много двигается и не злоупотребляет вредной едой.

Ани Лорак продолжает развлекать россиян
Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

"На самом деле, надо исключить продукты питания, после которых хочется пить. Это сладкое, соленое, острое и жирное. Мы это съедаем, потом хочется заливать все это водой. И надо двигаться. Вообще, движение — это жизнь", — добавила предательница.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Евгений Нищук высказал свое мнение о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий. Также он напомнил, что гражданство РФ Лорак и Повалий получили недавно.

А также Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, записала новую песню. А вот фанаты остались не в восторге от новой песни, указав, что все ее композиции похожи и им уже надоел одинаковый репертуар.

Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

