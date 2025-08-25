Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

Ани Лорак показалась на публике.

https://glavred.info/starnews/chto-s-soboy-delaet-predatelnica-ani-lorak-na-samom-dele-detali-10692374.html Ссылка скопирована

Ани Лорак - образ жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак рассказала о своем питании

Как она тренируется

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак появилась на "Новой волне" в Казани и показала постройневшую фигуру.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, запроданка рассказала свои секреты красоты и стройности. Оказывается, Лорак не сидит на диетах, а много тренируется и питается по специальной программе.

видео дня

"Зная, что поеду на "Новую волну", я уже начала качать пресс дома, чтобы успеть. На самом деле, делаю кардио каждый день дома — это велосипед, беговая дорожка, это эллипс, также отжимаюсь от пола. А еще хожу в тренажерный зал. Питание у меня самое простое — оно для самых ленивых. Едим все до трех часов дня. А потом — только бульончик, яблочко печеное, водичку можно, можно морковку погрызть. В первой половине дня позволяю себе даже жареную картошку. Ну как без нее? Вы что!" - призналась певица.

Ани Лорак с дочерью Софией / instagram.com, Ани Лорак

А чтобы не было оттеков Лорак много двигается и не злоупотребляет вредной едой.

Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

"На самом деле, надо исключить продукты питания, после которых хочется пить. Это сладкое, соленое, острое и жирное. Мы это съедаем, потом хочется заливать все это водой. И надо двигаться. Вообще, движение — это жизнь", — добавила предательница.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Евгений Нищук высказал свое мнение о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий. Также он напомнил, что гражданство РФ Лорак и Повалий получили недавно.

А также Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, записала новую песню. А вот фанаты остались не в восторге от новой песни, указав, что все ее композиции похожи и им уже надоел одинаковый репертуар.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред