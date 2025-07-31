Давилась и выла: Лорак поразила бесталанным пением мирового хита

Певица-предательница Лорак выступила в российском Сочи.

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Ани Лорак ездит по РФ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Что спела предательница Лорак

Как она выглядела

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и предпочитает развлекать россиян, подалась с концертами по курортным российским городам.

В частности, запроданка приехала выступать в город Сочи, где пыталась петь и танцевать на небольшой сцене. Она попыталась спеть популярный хит Simply The Best легендарной Тины Тернер.

видео дня

В моменты, когда нужно показать голос, Лорак подальше отводит микрофон и песня получается отрывистой и аматорской. Кроме того, ее движения и прыжки на сцене выглядят тяжелыми и вымученными. Зрителям наверное было сложно понять, на каком мероприятии они находятся - концерте певицы или сочинском караоке.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

Лорак- мачеха

Как известно, Лорак вышла замуж за своего йога-инструктора, испанца Исаака Виджраку. Более того, ее даже можно назвать мачехой его маленького сына, который родился накануне бурного романа Лорак и инструктора.

Недавно, на одном из видео, малыш попытался обнять предательницу Лорак, но та даже не повернула голову, отвергнув малыша. Фрагмент попал на видео.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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