https://glavred.info/starnews/delaet-zhenshchina-v-seti-raskryli-bolshoy-sekret-agutina-i-varum-10694054.html Ссылка скопирована

Агутин и Варум ждут изменения в семье / Коллаж Главред, фото РБК

В террористической России узнали, на чем держится брак российских певцов-молчунов - Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Как пишут российские пропагандисты, брак Агутина и Варум, который многие годы подвергается сомнению со стороны общественности, держится на "мудрости" Варум.

"Агутин и Варум всю жизнь занимаются одним на двоих делом и поэтому хорошо чувствуют друг друга. В таких парах многие обывательские проблемы попросту отпадают. Нет вопросов: "Ты почему так поздно? Ну и что, что нет вдохновения, переживешь. Снова улетаешь? А почему ночью не пришел? Песню записывал, а как это?". Я уверена, что в их паре таких вопросов возникать не может по определению. Безусловно, атмосферу в семье делает женщина и надо отдать должное Анжелике, которая совмещает роли музы-вдохновительницы и хранительницы очага. Уверена, что благодаря ее мудрости, спокойствию и терпимости этот брак существует по сей день", — высказалась всероссийская сваха Анна Осипова.

видео дня

По словам женщины, артисты приняли друг друга много лет назад, продолжая открывать друг в друге новые грани, благодаря которым и держится их любовный и творческий союз. "Они все еще интересуют друг друга, что является топливом для счастливых отношений", - добавляет она.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред