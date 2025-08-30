В террористической России узнали, на чем держится брак российских певцов-молчунов - Леонида Агутина и Анжелики Варум.
Как пишут российские пропагандисты, брак Агутина и Варум, который многие годы подвергается сомнению со стороны общественности, держится на "мудрости" Варум.
"Агутин и Варум всю жизнь занимаются одним на двоих делом и поэтому хорошо чувствуют друг друга. В таких парах многие обывательские проблемы попросту отпадают. Нет вопросов: "Ты почему так поздно? Ну и что, что нет вдохновения, переживешь. Снова улетаешь? А почему ночью не пришел? Песню записывал, а как это?". Я уверена, что в их паре таких вопросов возникать не может по определению. Безусловно, атмосферу в семье делает женщина и надо отдать должное Анжелике, которая совмещает роли музы-вдохновительницы и хранительницы очага. Уверена, что благодаря ее мудрости, спокойствию и терпимости этот брак существует по сей день", — высказалась всероссийская сваха Анна Осипова.
По словам женщины, артисты приняли друг друга много лет назад, продолжая открывать друг в друге новые грани, благодаря которым и держится их любовный и творческий союз. "Они все еще интересуют друг друга, что является топливом для счастливых отношений", - добавляет она.
