До 20 лет: в РФ хотят судить Тину Кароль

В террористической России сделали смешное заявление с участием певицы Тины Кароль.

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Тина Кароль - враг России и гордость Украины/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

За что собираются "судить" Тину Кароль

Как отреагировала певица

Против украинской певицы Тины Кароль россияне-оккупанты завели уголовное дело.

Причина просто смешная: клип, финансирование ВСУ, а также "дискредитация российских военных". Об этом сообщают российские пропагандисты.

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Как пишут они, поводом для "дела" стали материалы о поддержке Кароль украинских героев, защищающих Украину от России. Там заявили, что певица ездила в Харьковскую область и посещала позиции ВСУ на купянском направлении.

Тина Кароль даже не отреагировала на этот бред / фото: instagram.com, Тина Кароль

Некое "следствие" также утверждает, что Кароль неоднократно переводила деньги в пользу ВСУ. Кроме того, оккупанты указывают на запись трека "Ніч" и съемку клипа на станции харьковского метро в Украине с участием украинских военнослужащих.

В рамках дела устанавливаются обстоятельства действий певицы, объемы возможного финансирования ВСУ и круг причастных к организации поездки и съемок. Оккупанты говорят, что санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Тина Кароль - гордость Украины/ фото: instagram.com, Тина Кароль

Впрочем, обвинение от врагов Украины настолько смешное и несуразное, что сама певица даже не обратила на него внимания.

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Отметим, как сообщал Главред, в Иране певицу Парасту Ахмади и восемь участников ее продюсерской команды приговорили к 74 ударам плетью из-за выступления без хиджаба.

Ранее также в террористической России сообщили о смерти звезды юмористического шоу КВН из команды "Раисы" Соелмы Гармаевой.

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О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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