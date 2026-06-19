До 20 лет: в РФ хотят судить Тину Кароль

Кратко:
- За что собираются "судить" Тину Кароль
- Как отреагировала певица
Против украинской певицы Тины Кароль россияне-оккупанты завели уголовное дело.
Причина просто смешная: клип, финансирование ВСУ, а также "дискредитация российских военных". Об этом сообщают российские пропагандисты.
Как пишут они, поводом для "дела" стали материалы о поддержке Кароль украинских героев, защищающих Украину от России. Там заявили, что певица ездила в Харьковскую область и посещала позиции ВСУ на купянском направлении.
Некое "следствие" также утверждает, что Кароль неоднократно переводила деньги в пользу ВСУ. Кроме того, оккупанты указывают на запись трека "Ніч" и съемку клипа на станции харьковского метро в Украине с участием украинских военнослужащих.
В рамках дела устанавливаются обстоятельства действий певицы, объемы возможного финансирования ВСУ и круг причастных к организации поездки и съемок. Оккупанты говорят, что санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Впрочем, обвинение от врагов Украины настолько смешное и несуразное, что сама певица даже не обратила на него внимания.
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О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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