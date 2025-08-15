Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

Популярная певица Бритни Спирс снова удивила своим танцем.

https://glavred.info/starnews/dotancevalas-u-britni-spirs-spala-odezhda-vo-vremya-ocherednogo-video-10690169.html Ссылка скопирована

Бритни Спирс снова взялась за старое / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

Как Бритни Спирс справилась с пикантной ситуацией

Что она делала

Бритни Спирс мастерски справилась с проблемой платья, когда её грудь вырвались наружу во время очередного танцевального видео.

Как пишет Page Six, в клипе, опубликованном в среду, исполнительница хита танцевала под хит Джанет Джексон 1993 года "Any Time, Any Place" в блестящем золотом мини-платье и на высоких каблуках в своем роскошном доме.

видео дня

Бритни Спирс / ua.depositphotos.com

Когда её грудь, по всей видимости, выскользнула из-под крошечного платья, она смонтировала видео, прикрыв их эмодзи жёлтых цветов. 43-летняя исполнительница хита "Oops, I Did It Again" взмахнула длинными волнистыми светлыми волосами перед камерой, шаркая по мраморному полу.

Поп-принцесса также крутилась, хваталась за грудь и немного вертелась во время импровизированного танца. Мама двоих детей часто улыбалась во время сольного номера.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.

Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред