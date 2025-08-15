Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

Кратко:
- Как Бритни Спирс справилась с пикантной ситуацией
- Что она делала
Бритни Спирс мастерски справилась с проблемой платья, когда её грудь вырвались наружу во время очередного танцевального видео.
Как пишет Page Six, в клипе, опубликованном в среду, исполнительница хита танцевала под хит Джанет Джексон 1993 года "Any Time, Any Place" в блестящем золотом мини-платье и на высоких каблуках в своем роскошном доме.
Когда её грудь, по всей видимости, выскользнула из-под крошечного платья, она смонтировала видео, прикрыв их эмодзи жёлтых цветов. 43-летняя исполнительница хита "Oops, I Did It Again" взмахнула длинными волнистыми светлыми волосами перед камерой, шаркая по мраморному полу.
Поп-принцесса также крутилась, хваталась за грудь и немного вертелась во время импровизированного танца. Мама двоих детей часто улыбалась во время сольного номера.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.
Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.
Вас также может заинтересовать:
- "Бритни, ты?": Арестович ошарашил срамотным фото
- Бритни Спирс "набросилась" на бывшего мужа: "На парня нужно надеть намордник"
- Пила водку и курила: хулиганку Бритни Спирс вывели из самолета
О персоне: Бритни Спирс
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред