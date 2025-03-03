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"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

Элина Чигис
3 марта 2025, 22:43
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Алла Пугачева обратилась к своим поклонникам.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева опубликовала селфи
  • Певица поблагодарила участников праздника желтых цветов

Российская певица Алла Пугачева, которая не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Израиль, поблагодарила своих фанатов.

На своей странице в соцсетях певица объявила некий флешмоб желтых цветов в честь пришедшей весны и многие ее поддержали. Алла Борисовна отмечает каждое первое воскресенье весны уже много лет.

видео дня

"Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", - написала артистка под своим фото.

Поклонники остались в восторге от инициативы Примадонны и написали массу позитивных комментариев.

"Красавица Аллочка";

"Как вы прекрасны! Люблю";

"И мы вас любим";

"Вы вдохновляете на жизнь и творчество", - отметили подписчики.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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