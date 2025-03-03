"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

Вы узнаете:
- Алла Пугачева опубликовала селфи
- Певица поблагодарила участников праздника желтых цветов
Российская певица Алла Пугачева, которая не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Израиль, поблагодарила своих фанатов.
На своей странице в соцсетях певица объявила некий флешмоб желтых цветов в честь пришедшей весны и многие ее поддержали. Алла Борисовна отмечает каждое первое воскресенье весны уже много лет.
"Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", - написала артистка под своим фото.
Поклонники остались в восторге от инициативы Примадонны и написали массу позитивных комментариев.
"Красавица Аллочка";
"Как вы прекрасны! Люблю";
"И мы вас любим";
"Вы вдохновляете на жизнь и творчество", - отметили подписчики.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
Вас может заинтересовать:
- "Эта песня выиграет": Потап поддержал скандального участника Евровидения 2025
- Внучка Софии Ротару впервые заговорила о секретах их семьи
- Маричка Падалко рассказала, куда пропала Лидия Таран и чем она занимается
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред